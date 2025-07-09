Директория на компаниите
Ministry Of Defence
Ministry Of Defence Заплати

Заплатата в Ministry Of Defence варира от $60,300 общо възнаграждение годишно за Административен асистент в долния край до $80,697 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Ministry Of Defence. Последно актуализирано: 9/16/2025

$160K

Административен асистент
$60.3K
Аналитик данни
$77.8K
Специалист по данни
$65.3K

Продуктов мениджър
$80.7K
Софтуерен инженер
$66.7K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Ministry Of Defence е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $80,697. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ministry Of Defence е $66,662.

