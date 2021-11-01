Директория на компаниите
Minecraft
Minecraft Заплати

Заплатата в Minecraft варира от $125,625 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $150,750 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Minecraft. Последно актуализирано: 11/22/2025

Продажби
$151K
Софтуерен инженер
$126K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Minecraft е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $150,750. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Minecraft е $138,188.

