Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in India в MindTickle възлиза на ₹6.95M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на MindTickle. Последна актуализация: 12/8/2025

Средна заплата
company icon
MindTickle
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
$79.1K
Ниво
Senior Product Manager
Основна
$71.9K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$7.2K
Години в компанията
1 Година
Години опит
13 Години
Какви са кариерните нива в MindTickle?
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В MindTickle, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в MindTickle in India е с годишно общо възнаграждение от ₹10,784,793. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в MindTickle за позицията Продуктов мениджър in India е ₹7,074,380.

Други ресурси

