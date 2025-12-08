Директория на компаниите
MindTickle
MindTickle Копирайтър Заплати

Средното общо възнаграждение за Копирайтър in United States в MindTickle варира от $131K до $184K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на MindTickle. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$142K - $165K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$131K$142K$165K$184K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В MindTickle, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Копирайтър в MindTickle in United States е с годишно общо възнаграждение от $183,736. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в MindTickle за позицията Копирайтър in United States е $131,240.

Други ресурси

