MindTickle
MindTickle Заплати

Заплатата в MindTickle варира от $14,439 общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $153,628 за Копирайтър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на MindTickle. Последно актуализирано: 11/27/2025

Софтуерен инженер
Median $46.9K

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Продуктов мениджър
Median $79.1K
Мениджър на софтуерно инженерство
Median $102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Копирайтър
$154K
Успех на клиентите
$86.6K
Анализатор на данни
$29.8K
Човешки ресурси
$31.6K
Информационен технолог (ИТ)
$14.4K
Продуктов дизайнер
$25.1K
Програмен мениджър
$65.7K
Проектен мениджър
$89.4K
Операции с приходи
$16.3K
Продажби
$105K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В MindTickle, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в MindTickle е Копирайтър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $153,628. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в MindTickle е $65,737.

Други ресурси

