Директория на компаниите
MindsDB
Работите тук? Заявете вашата компания

MindsDB Заплати

Заплатата в MindsDB варира от $125,134 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $214,200 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на MindsDB. Последно актуализирано: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Човешки ресурси
$125K
Софтуерен инженер
$214K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в MindsDB е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $214,200. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в MindsDB е $169,667.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за MindsDB

Свързани компании

  • Apple
  • DoorDash
  • Facebook
  • Pinterest
  • Square
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mindsdb/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.