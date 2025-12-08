Директория на компаниите
Mimecast
Mimecast Архитект на решения Заплати

Средното общо възнаграждение за Архитект на решения in United States в Mimecast варира от $137K до $191K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mimecast. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$149K - $180K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$137K$149K$180K$191K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Mimecast?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на решения в Mimecast in United States е с годишно общо възнаграждение от $191,400. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mimecast за позицията Архитект на решения in United States е $136,950.

Други ресурси

