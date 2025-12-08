Директория на компаниите
Mimecast
Възнаграждението за Софтуерен инженер in United Kingdom в Mimecast варира от £96.1K на year за Senior Software Engineer до £122K на year за Principal Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United Kingdom възлiza на £99.9K.

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Senior Software Engineer
$129K
$122K
$0
$6.9K
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Mimecast in United Kingdom е с годишно общо възнаграждение от £127,794. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mimecast за позицията Софтуерен инженер in United Kingdom е £91,612.

