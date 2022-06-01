Директория на компаниите
Miltenyi Biotec
Работите тук? Заявете вашата компания

Miltenyi Biotec Заплати

Заплатата в Miltenyi Biotec варира от $48,860 общо възнаграждение годишно за Административен асистент в долния край до $147,758 за Биомедицински инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Miltenyi Biotec. Последно актуализирано: 8/31/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Административен асистент
$48.9K
Биомедицински инженер
$148K
Правни въпроси
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Продуктов мениджър
$118K
Проектен мениджър
$76.7K
Софтуерен инженер
$104K
Технически програмен мениджър
$109K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Miltenyi Biotec е Биомедицински инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $147,758. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Miltenyi Biotec е $109,140.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Miltenyi Biotec

Свързани компании

  • LEK
  • ReliaQuest
  • Optoro
  • Ambry Genetics
  • Mavenlink
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси