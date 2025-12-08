Директория на компаниите
Milliman
Milliman Проектен мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Проектен мениджър in United States в Milliman варира от $41.6K до $57.9K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Milliman. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$44.6K - $52.5K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$41.6K$44.6K$52.5K$57.9K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Milliman?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Проектен мениджър в Milliman in United States е с годишно общо възнаграждение от $57,915. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Milliman за позицията Проектен мениджър in United States е $41,580.

