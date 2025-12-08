Директория на компаниите
Milliman
Milliman Човешки ресурси Заплати

Средното общо възнаграждение за Човешки ресурси in India в Milliman варира от ₹352K до ₹500K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Milliman. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$4.5K - $5.2K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$4K$4.5K$5.2K$5.7K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Най-високоплатеният пакет за Човешки ресурси в Milliman in India е с годишно общо възнаграждение от ₹500,245. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Milliman за позицията Човешки ресурси in India е ₹351,867.

