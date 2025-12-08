Директория на компаниите
Milliman
  • Заплати
  • Актюер

  • Всички заплати в Актюер

Milliman Актюер Заплати

Възнаграждението за Актюер in United States в Milliman варира от $102K на year за Analyst до $210K на year за Principal. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $112K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Milliman. Последна актуализация: 12/8/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Analyst
$102K
$93.5K
$0
$8.6K
Actuarial Associate
$146K
$121K
$0
$24.7K
Consultant
$229K
$151K
$0
$77.5K
Principal
$210K
$160K
$0
$50K
Виж 1 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Допринеси
Какви са кариерните нива в Milliman?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Актюер в Milliman in United States е с годишно общо възнаграждение от $228,750. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Milliman за позицията Актюер in United States е $110,000.

Други ресурси

