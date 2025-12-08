Възнаграждението за Актюер in United States в Milliman варира от $102K на year за Analyst до $210K на year за Principal. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $112K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Milliman. Последна актуализация: 12/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Analyst
$102K
$93.5K
$0
$8.6K
Actuarial Associate
$146K
$121K
$0
$24.7K
Consultant
$229K
$151K
$0
$77.5K
Principal
$210K
$160K
$0
$50K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
