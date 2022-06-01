Директория на компаниите
MillerKnoll
MillerKnoll Заплати

Заплатата в MillerKnoll варира от $5,973 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $91,400 за Механичен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на MillerKnoll. Последно актуализирано: 9/8/2025

$160K

Механичен инженер
Median $91.4K

Мениуфакчъринг инженер

Продуктов дизайнер
$6K
Продуктов мениджър
$78.1K

Продажби
$55.7K
Софтуерен инженер
$89.4K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в MillerKnoll е Механичен инженер с годишно общо възнаграждение от $91,400. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в MillerKnoll е $78,108.

Други ресурси