Mill
Mill Заплати

Заплатата в Mill варира от $167,160 общо възнаграждение годишно за Програмен мениджър в долния край до $229,500 за Правни въпроси в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Mill. Последно актуализирано: 9/8/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $172K
Правни въпроси
$230K
Механичен инженер
$188K

Програмен мениджър
$167K
ЧЗВ

The highest paying role reported at Mill is Правни въпроси at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $229,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mill is $180,219.

