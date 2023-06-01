Директория на компаниите
Mill
    • За нас

    Mill is a company that has developed a system to help people reduce waste at home. They aim to tackle the problem of trash and encourage people to be more environmentally conscious.

    https://mill.com
    Уебсайт
    2020
    Година на основаване
    126
    Брой служители
    $10M-$50M
    Прогнозни приходи
    Централа

