Miles
Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in India в Miles варира от ₹854K до ₹1.24M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Miles. Последна актуализация: 12/8/2025

$11.2K - $12.7K
$9.7K$11.2K$12.7K$14.2K
Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Miles in India е с годишно общо възнаграждение от ₹1,244,235. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Miles за позицията Софтуерен инженер in India е ₹854,093.

