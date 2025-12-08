Директория на компаниите
Miles
Средното общо възнаграждение за Продуктов дизайнер in United States в Miles варира от $68.9K до $97.8K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Miles. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$78.2K - $92.7K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$68.9K$78.2K$92.7K$97.8K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Продуктов дизайнер заявки в Miles за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

Какви са кариерните нива в Miles?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в Miles in United States е с годишно общо възнаграждение от $97,750. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Miles за позицията Продуктов дизайнер in United States е $68,850.

