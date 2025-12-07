Директория на компаниите
miHoYo
Средното общо възнаграждение за Финансов анализатор in China в miHoYo варира от CN¥505K до CN¥703K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на miHoYo. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$75.8K - $89.3K
China
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$70.8K$75.8K$89.3K$98.6K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в miHoYo?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Финансов анализатор в miHoYo in China е с годишно общо възнаграждение от CN¥702,996. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в miHoYo за позицията Финансов анализатор in China е CN¥504,715.

