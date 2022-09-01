Директория на компаниите
Midea Group
Midea Group Заплати

Диапазонът на заплатите на Midea Group варира от $25,016 в общо възнаграждение годишно за Ръководител на проект в долния край до $251,250 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Midea Group. Последна актуализация: 8/9/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $92K
Анализатор на данни
$49.4K
Финансов анализатор
$54.9K

Индустриален дизайнер
$41.9K
Машинен инженер
$48.1K
Продуктов мениджър
$71.4K
Ръководител на проект
$25K
Ръководител софтуерно инженерство
$251K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Midea Group, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $251,250. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Midea Group, е $52,147.

