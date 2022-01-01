Директория на компаниите
MicroStrategy
Работите тук? Заявете вашата компания

MicroStrategy Заплати

Заплатата в MicroStrategy варира от $107,100 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $320,000 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на MicroStrategy. Последно актуализирано: 8/31/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Мениджър софтуерно инженерство
Median $320K
Административен асистент
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Бизнес аналитик
$129K
Специалист по данни
$225K
Продуктов дизайнер
$107K
Продуктов мениджър
$286K
Проектен мениджър
$200K
Продажби
$209K
Инженер по продажби
Median $263K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в MicroStrategy е Мениджър софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $320,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в MicroStrategy е $208,950.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за MicroStrategy

Свързани компании

  • Rackspace
  • Visa
  • Citrix
  • HPE
  • Red Hat
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси