MicroStrategy
    • За нас

    Founded in 1989 by Michael J. Saylor and Sanju Bansal, the firm develops software to analyze internal and external data in order to make business decisions and to develop mobile apps.

    microstrategy.com
    Уебсайт
    1989
    Година на основаване
    3,500
    Брой служители
    $250M-$500M
    Прогнозни приходи
    Централа

