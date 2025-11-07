Възнаграждението за Мениджър на софтуерно инженерство in Greater Hyderabad Area в Microsoft варира от ₹10.47M на year за 64 до ₹22.15M на year за 67. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Hyderabad Area възлiza на ₹13.28M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Microsoft. Последна актуализация: 11/7/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
64
₹10.36M
₹6.09M
₹3.13M
₹1.14M
Principal EM
₹12.74M
₹7.05M
₹4.44M
₹1.26M
66
₹16.04M
₹8.17M
₹6M
₹1.87M
Senior Director
₹22.15M
₹9.87M
₹9.32M
₹2.95M
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
