Microsoft
Microsoft Мениджър на софтуерно инженерство Заплати в Greater Austin Area

Възнаграждението за Мениджър на софтуерно инженерство in Greater Austin Area в Microsoft варира от $229K на year за 64 до $361K на year за 66. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Austin Area възлiza на $317K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Microsoft. Последна актуализация: 11/7/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
64
Senior Manager
$229K
$160K
$41K
$27.8K
Principal EM
Principal Director of Engineering
$315K
$187K
$80.9K
$46.3K
66
$361K
$209K
$115K
$37.3K
Senior Director
67
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 5 още нива
Добави възнагр.
+$240K
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Експорт на данни

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акции
RSU

В Microsoft, RSUs са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 2nd-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 3rd-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 4th-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 5th-ГОД (20.00% годишно)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Sometimes a 5 year schedule



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Microsoft in Greater Austin Area е с годишно общо възнаграждение от $362,550. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Microsoft за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in Greater Austin Area е $277,900.

