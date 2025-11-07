Възнаграждението за Мениджър на софтуерно инженерство in Czech Republic в Microsoft варира от CZK 2.75M на year за 64 до CZK 5.29M на year за 66. Медианният year пакет за възнаграждение in Czech Republic възлiza на CZK 4.04M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Microsoft. Последна актуализация: 11/7/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
64
CZK 2.75M
CZK 1.99M
CZK 512K
CZK 248K
Principal EM
CZK 3.9M
CZK 2.46M
CZK 945K
CZK 499K
66
CZK 5.29M
CZK 2.81M
CZK 2M
CZK 489K
Senior Director
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
