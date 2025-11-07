Директория на компаниите
Microsoft
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Мениджър на софтуерно инженерство

  • Всички заплати в Мениджър на софтуерно инженерство

  • Canada

Microsoft Мениджър на софтуерно инженерство Заплати в Canada

Възнаграждението за Мениджър на софтуерно инженерство in Canada в Microsoft варира от CA$236K на year за 64 до CA$390K на year за 66. Медианният year пакет за възнаграждение in Canada възлiza на CA$323K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Microsoft. Последна актуализация: 11/7/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
64
Senior Manager
CA$236K
CA$173K
CA$38.4K
CA$25.2K
Principal EM
Principal Director of Engineering
CA$258K
CA$181K
CA$46.5K
CA$29.7K
66
CA$390K
CA$216K
CA$125K
CA$49.7K
Senior Director
67
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Виж 5 още нива
Добави възнагр.Сравни нива
Microsoft logo
+CA$335K
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акции
RSU

В Microsoft, RSUs са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 2nd-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 3rd-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 4th-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 5th-ГОД (20.00% годишно)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Sometimes a 5 year schedule



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Мениджър на софтуерно инженерство оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Microsoft in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$480,696. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Microsoft за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in Canada е CA$287,367.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Microsoft

Свързани компании

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси