Възнаграждението за Софтуерен инженер in Norway в Microsoft варира от NOK 740K на year за 60 до NOK 2.17M на year за 66. Медианният year пакет за възнаграждение in Norway възлiza на NOK 1.08M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Microsoft. Последна актуализация: 11/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
SDE
NOK --
NOK --
NOK --
NOK --
60
NOK 740K
NOK 639K
NOK 66.4K
NOK 34.8K
SDE II
NOK 868K
NOK 693K
NOK 115K
NOK 60.7K
62
NOK 1.01M
NOK 743K
NOK 176K
NOK 90.5K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
