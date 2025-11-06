Директория на компаниите
Microsoft
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Miami-Ft. Lauderdale Area

Microsoft Софтуерен инженер Заплати в Miami-Ft. Lauderdale Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Miami-Ft. Lauderdale Area в Microsoft варира от $150K на year за 59 до $360K на year за 65. Медианният year пакет за възнаграждение in Miami-Ft. Lauderdale Area възлiza на $190K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Microsoft. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
SDE
59(Начално ниво)
$150K
$113K
$22.3K
$14.3K
60
$205K
$157K
$30K
$17.7K
SDE II
61
$167K
$119K
$33.1K
$15.1K
62
$196K
$145K
$38.8K
$13.2K
Виж 9 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акции
RSU

В Microsoft, RSUs са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 2nd-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 3rd-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 4th-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 5th-ГОД (20.00% годишно)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Sometimes a 5 year schedule



Включени длъжности

Подай нова длъжност

iOS инженер

Frontend софтуерен инженер

Инженер по машинно обучение

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Мрежов инженер

Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)

Инженер по данни

Продукционен софтуерен инженер

Софтуерен инженер по сигурност

DevOps инженер

Инженер по надеждност на сайта

Криптографски инженер

Софтуерен инженер за виртуална реалност

Системен инженер

Софтуерен инженер за видеоигри

Адвокат на разработчици

Научен изследовател

Изследовател по изкуствен интелект

Инженер по изкуствен интелект

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Microsoft in Miami-Ft. Lauderdale Area е с годишно общо възнаграждение от $360,253. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Microsoft за позицията Софтуерен инженер in Miami-Ft. Lauderdale Area е $202,500.

