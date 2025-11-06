В Microsoft, RSUs са предмет на 5-годишен график на придобиване:

20 % се придобива в 1st - ГОД ( 20.00 % годишно )

20 % се придобива в 2nd - ГОД ( 20.00 % годишно )

20 % се придобива в 3rd - ГОД ( 20.00 % годишно )

20 % се придобива в 4th - ГОД ( 20.00 % годишно )