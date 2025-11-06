Директория на компаниите
Възнаграждението за Софтуерен инженер in Costa Rica в Microsoft варира от CRC 32.42M на year за 59 до CRC 57.47M на year за 63. Медианният year пакет за възнаграждение in Costa Rica възлiza на CRC 48.45M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Microsoft. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
SDE
59(Начално ниво)
CRC 32.42M
CRC 25.63M
CRC 4.89M
CRC 1.9M
60
CRC 29.37M
CRC 27.96M
CRC 0
CRC 1.41M
SDE II
61
CRC 47.2M
CRC 33.91M
CRC 11.1M
CRC 2.2M
62
CRC 53.7M
CRC 40.7M
CRC 7.86M
CRC 5.13M
Виж 9 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акции
RSU

В Microsoft, RSUs са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 2nd-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 3rd-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 4th-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 5th-ГОД (20.00% годишно)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Sometimes a 5 year schedule



Включени длъжности

Подай нова длъжност

iOS инженер

Frontend софтуерен инженер

Инженер по машинно обучение

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Мрежов инженер

Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)

Инженер по данни

Продукционен софтуерен инженер

Софтуерен инженер по сигурност

DevOps инженер

Инженер по надеждност на сайта

Криптографски инженер

Софтуерен инженер за виртуална реалност

Системен инженер

Софтуерен инженер за видеоигри

Адвокат на разработчици

Научен изследовател

Изследовател по изкуствен интелект

Инженер по изкуствен интелект

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Microsoft in Costa Rica е с годишно общо възнаграждение от CRC 64,288,486. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Microsoft за позицията Софтуерен инженер in Costa Rica е CRC 49,662,832.

