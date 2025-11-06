Възнаграждението за Софтуерен инженер in Costa Rica в Microsoft варира от CRC 32.42M на year за 59 до CRC 57.47M на year за 63. Медианният year пакет за възнаграждение in Costa Rica възлiza на CRC 48.45M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Microsoft. Последна актуализация: 11/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
SDE
CRC 32.42M
CRC 25.63M
CRC 4.89M
CRC 1.9M
60
CRC 29.37M
CRC 27.96M
CRC 0
CRC 1.41M
SDE II
CRC 47.2M
CRC 33.91M
CRC 11.1M
CRC 2.2M
62
CRC 53.7M
CRC 40.7M
CRC 7.86M
CRC 5.13M
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
В Microsoft, RSUs са предмет на 5-годишен график на придобиване:
20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 2nd-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 3rd-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 4th-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 5th-ГОД (20.00% годишно)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
Sometimes a 5 year schedule
Включени длъжностиПодай нова длъжност
iOS инженер
Frontend софтуерен инженер
Инженер по машинно обучение
Backend софтуерен инженер
Full-Stack софтуерен инженер
Мрежов инженер
Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)
Инженер по данни
Продукционен софтуерен инженер
Софтуерен инженер по сигурност
DevOps инженер
Инженер по надеждност на сайта
Криптографски инженер
Софтуерен инженер за виртуална реалност
Системен инженер
Софтуерен инженер за видеоигри
Адвокат на разработчици
Научен изследовател
Изследовател по изкуствен интелект
Инженер по изкуствен интелект