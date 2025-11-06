Директория на компаниите
Microsoft
  • Заплати
  • Senior Critical Environment Technician

  • Всички заплати в Senior Critical Environment Technician

  • Greater Seattle Area

Microsoft Senior Critical Environment Technician Заплати в Greater Seattle Area

Медианният пакет за възнаграждение на Senior Critical Environment Technician in Greater Seattle Area в Microsoft възлиза на $203K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Microsoft. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна заплата
Microsoft
Senior Critical Environment Technician
Seattle, WA
Общо годишно
$203K
Ниво
37
Основна
$198K
Stock (/yr)
$4.5K
Бонус
$0
Години в компанията
3 Години
Години опит
13 Години
Какви са кариерните нива в Microsoft?
+$240K
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акции
RSU

В Microsoft, RSUs са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 2nd-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 3rd-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 4th-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 5th-ГОД (20.00% годишно)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Sometimes a 5 year schedule



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Senior Critical Environment Technician в Microsoft in Greater Seattle Area е с годишно общо възнаграждение от $213,220. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Microsoft за позицията Senior Critical Environment Technician in Greater Seattle Area е $202,500.

