Директория на компаниите
Microsoft
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Инженер по продажби

  • Всички заплати в Инженер по продажби

  • Greater Paris Area

Microsoft Инженер по продажби Заплати в Greater Paris Area

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Microsoft. Последна актуализация: 11/6/2025

Нужни са ни само 4 още Инженер по продажби заявки в Microsoft за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

Microsoft logo
+€210K
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€77.9K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акции
RSU

В Microsoft, RSUs са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 2nd-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 3rd-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 4th-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 5th-ГОД (20.00% годишно)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Microsoft, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Sometimes a 5 year schedule



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Инженер по продажби оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Инженер по продажби в Microsoft in Greater Paris Area е с годишно общо възнаграждение от €176,199. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Microsoft за позицията Инженер по продажби in Greater Paris Area е €133,969.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Microsoft

Свързани компании

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси