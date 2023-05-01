Директория на компаниите
Metro Заплати

Диапазонът на заплатите на Metro варира от $13,746 в общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $143,715 за Маркетингови операции в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Metro. Последна актуализация: 8/9/2025

$160K

Административен асистент
$39.8K
Експерт по данни
$64.4K
Маркетингови операции
$144K

Продуктов дизайнер
$74.1K
Продуктов мениджър
$115K
Ръководител на проект
$16.4K
Продажби
$13.7K
Софтуерен инженер
$60.3K
Архитект на решения
$105K
ЧЗВ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Metro gemeldet wurde, ist Маркетингови операции at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $143,715. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Metro gemeldet wurde, beträgt $64,405.

