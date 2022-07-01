Директория на компаниите
Mesh.ai
Mesh.ai Заплати

Заплатата в Mesh.ai варира от $14,325 общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $105,812 за Аналитик данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Mesh.ai. Последно актуализирано: 10/22/2025

Софтуерен инженер
Median $20K
Аналитик данни
$106K
Продуктов мениджър
$14.3K

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Mesh.ai е Аналитик данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $105,812. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mesh.ai е $20,000.

