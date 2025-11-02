Директория на компаниите
Mercury
  • Заплати
  • Мениджър на софтуерно инженерство

  • Всички заплати в Мениджър на софтуерно инженерство

Mercury Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Възнаграждението за Мениджър на софтуерно инженерство in United States в Mercury възлiza на $260K на year за IC3. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $270K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mercury. Последна актуализация: 11/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$260K
$237K
$23.5K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

16.67%

ГОД 1

16.67%

ГОД 2

16.67%

ГОД 3

16.67%

ГОД 4

16.67%

ГОД 5

16.67%

ГОД 6

Тип акции
RSU

В Mercury, RSUs са предмет на 6-годишен график на придобиване:

  • 16.67% се придобива в 1st-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 2nd-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 3rd-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 4th-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 5th-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 6th-ГОД (16.67% годишно)

7 years post-termination exercise window.



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Mercury in United States е с годишно общо възнаграждение от $620,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mercury за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in United States е $297,000.

Други ресурси