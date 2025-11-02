Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Mercury варира от $132K на year за IC1 до $293K на year за IC4. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $214K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mercury. Последна актуализация: 11/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
IC1
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
16.67%
ГОД 1
16.67%
ГОД 2
16.67%
ГОД 3
16.67%
ГОД 4
16.67%
ГОД 5
16.67%
ГОД 6
В Mercury, RSUs са предмет на 6-годишен график на придобиване:
16.67% се придобива в 1st-ГОД (16.67% годишно)
16.67% се придобива в 2nd-ГОД (16.67% годишно)
16.67% се придобива в 3rd-ГОД (16.67% годишно)
16.67% се придобива в 4th-ГОД (16.67% годишно)
16.67% се придобива в 5th-ГОД (16.67% годишно)
16.67% се придобива в 6th-ГОД (16.67% годишно)
7 years post-termination exercise window.
