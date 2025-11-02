Директория на компаниите
Mercury
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

Mercury Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Mercury варира от $132K на year за IC1 до $293K на year за IC4. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $214K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mercury. Последна актуализация: 11/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
IC1
(Начално ниво)
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
Виж 2 още нива
Добави възнагр.Сравни нива
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

График на придобиване

16.67%

ГОД 1

16.67%

ГОД 2

16.67%

ГОД 3

16.67%

ГОД 4

16.67%

ГОД 5

16.67%

ГОД 6

Тип акции
RSU

В Mercury, RSUs са предмет на 6-годишен график на придобиване:

  • 16.67% се придобива в 1st-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 2nd-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 3rd-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 4th-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 5th-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 6th-ГОД (16.67% годишно)

7 years post-termination exercise window.



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Mercury in United States е с годишно общо възнаграждение от $303,800. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mercury за позицията Софтуерен инженер in United States е $213,800.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Mercury

Свързани компании

  • Spotify
  • Apple
  • Facebook
  • Square
  • SoFi
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси