Средното общо възнаграждение за Анализатор по киберсигурност в Mercury варира от $203K до $276K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mercury. Последна актуализация: 11/2/2025
Средно общо възнаграждение
В Mercury, RSUs са предмет на 6-годишен график на придобиване:
16.67% се придобива в 1st-ГОД (16.67% годишно)
16.67% се придобива в 2nd-ГОД (16.67% годишно)
16.67% се придобива в 3rd-ГОД (16.67% годишно)
16.67% се придобива в 4th-ГОД (16.67% годишно)
16.67% се придобива в 5th-ГОД (16.67% годишно)
16.67% се придобива в 6th-ГОД (16.67% годишно)
7 years post-termination exercise window.