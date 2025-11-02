Mercury Продажби Заплати

Средното общо възнаграждение за Продажби in United States в Mercury варира от $71.3K до $101K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mercury. Последна актуализация: 11/2/2025

Средно общо възнаграждение $81K - $95.9K United States Обичаен диапазон Възможен диапазон $71.3K $81K $95.9K $101K Обичаен диапазон Възможен диапазон

График на придобиване Основен 16.67 % ГОД 1 16.67 % ГОД 2 16.67 % ГОД 3 16.67 % ГОД 4 16.67 % ГОД 5 16.67 % ГОД 6 Тип акции RSU В Mercury, RSUs са предмет на 6-годишен график на придобиване: 16.67 % се придобива в 1st - ГОД ( 16.67 % годишно )

16.67 % се придобива в 2nd - ГОД ( 16.67 % годишно )

16.67 % се придобива в 3rd - ГОД ( 16.67 % годишно )

16.67 % се придобива в 4th - ГОД ( 16.67 % годишно )

16.67 % се придобива в 5th - ГОД ( 16.67 % годишно )

16.67 % се придобива в 6th - ГОД ( 16.67 % годишно ) 7 years post-termination exercise window.

Какъв е графикът за придобиване в Mercury ?

