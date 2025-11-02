Директория на компаниите
Mercury
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Рекрутър

  • Всички заплати в Рекрутър

Mercury Рекрутър Заплати

Средното общо възнаграждение за Рекрутър in United States в Mercury варира от $113K до $155K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mercury. Последна актуализация: 11/2/2025

Средно общо възнаграждение

$123K - $146K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$113K$123K$146K$155K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Рекрутър заявки в Mercury за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

График на придобиване

16.67%

ГОД 1

16.67%

ГОД 2

16.67%

ГОД 3

16.67%

ГОД 4

16.67%

ГОД 5

16.67%

ГОД 6

Тип акции
RSU

В Mercury, RSUs са предмет на 6-годишен график на придобиване:

  • 16.67% се придобива в 1st-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 2nd-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 3rd-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 4th-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 5th-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 6th-ГОД (16.67% годишно)

7 years post-termination exercise window.



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Рекрутър оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Рекрутър в Mercury in United States е с годишно общо възнаграждение от $155,250. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mercury за позицията Рекрутър in United States е $113,400.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Mercury

Свързани компании

  • Spotify
  • Apple
  • Facebook
  • Square
  • SoFi
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси