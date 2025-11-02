Възнаграждението за Продуктов мениджър in United States в Mercury възлiza на $289K на year за IC3. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $230K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mercury. Последна актуализация: 11/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$289K
$210K
$79.3K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
16.67%
ГОД 1
16.67%
ГОД 2
16.67%
ГОД 3
16.67%
ГОД 4
16.67%
ГОД 5
16.67%
ГОД 6
В Mercury, RSUs са предмет на 6-годишен график на придобиване:
16.67% се придобива в 1st-ГОД (16.67% годишно)
16.67% се придобива в 2nd-ГОД (16.67% годишно)
16.67% се придобива в 3rd-ГОД (16.67% годишно)
16.67% се придобива в 4th-ГОД (16.67% годишно)
16.67% се придобива в 5th-ГОД (16.67% годишно)
16.67% се придобива в 6th-ГОД (16.67% годишно)
7 years post-termination exercise window.