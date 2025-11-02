Директория на компаниите
Mercury
Възнаграждението за Продуктов дизайнер in United States в Mercury възлiza на $280K на year за IC4. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $190K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mercury.

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$280K
$195K
$84.8K
$0
Виж 2 още нива
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
График на придобиване

16.67%

ГОД 1

16.67%

ГОД 2

16.67%

ГОД 3

16.67%

ГОД 4

16.67%

ГОД 5

16.67%

ГОД 6

Тип акции
RSU

В Mercury, RSUs са предмет на 6-годишен график на придобиване:

  • 16.67% се придобива в 1st-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 2nd-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 3rd-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 4th-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 5th-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 6th-ГОД (16.67% годишно)

7 years post-termination exercise window.



Включени длъжности

UX дизайнер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в Mercury in United States е с годишно общо възнаграждение от $588,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mercury за позицията Продуктов дизайнер in United States е $185,000.

