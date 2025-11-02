Директория на компаниите
Mercury
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Специалист по данни

  • Всички заплати в Специалист по данни

Mercury Специалист по данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Специалист по данни in United States в Mercury варира от $306K до $435K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mercury. Последна актуализация: 11/2/2025

Средно общо възнаграждение

$347K - $395K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$306K$347K$395K$435K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Специалист по данни заявки в Mercury за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

График на придобиване

16.67%

ГОД 1

16.67%

ГОД 2

16.67%

ГОД 3

16.67%

ГОД 4

16.67%

ГОД 5

16.67%

ГОД 6

Тип акции
RSU

В Mercury, RSUs са предмет на 6-годишен график на придобиване:

  • 16.67% се придобива в 1st-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 2nd-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 3rd-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 4th-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 5th-ГОД (16.67% годишно)

  • 16.67% се придобива в 6th-ГОД (16.67% годишно)

7 years post-termination exercise window.



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Специалист по данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Mercury in United States е с годишно общо възнаграждение от $435,125. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mercury за позицията Специалист по данни in United States е $306,063.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Mercury

Свързани компании

  • Spotify
  • Apple
  • Facebook
  • Square
  • SoFi
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси