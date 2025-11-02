Възнаграждението за Мениджър на технически програми in United States в Mercari възлiza на $113K на year за MG4. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mercari. Последна актуализация: 11/2/2025
Средно общо възнаграждение
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Mercari, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (8.32% тримесечно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (8.32% тримесечно)
33.3% се придобива в 3rd-ГОД (8.32% тримесечно)