Mercari
Mercari Мениджър на технически програми Заплати

Възнаграждението за Мениджър на технически програми in United States в Mercari възлiza на $113K на year за MG4. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mercari. Последна актуализация: 11/2/2025

Средно общо възнаграждение

$190K - $216K
United States
Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Виж 2 още нива
График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Mercari, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (8.32% тримесечно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (8.32% тримесечно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (8.32% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на технически програми в Mercari in United States е с годишно общо възнаграждение от $240,917. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mercari за позицията Мениджър на технически програми in United States е $165,375.

