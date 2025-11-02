Mercari Мениджър на технически програми Заплати

Възнаграждението за Мениджър на технически програми in United States в Mercari възлiza на $113K на year за MG4. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mercari. Последна актуализация: 11/2/2025

Средно общо възнаграждение $190K - $216K United States Обичаен диапазон Възможен диапазон $165K $190K $216K $241K Обичаен диапазон Възможен диапазон

Средна Възнаграждение по Ниво Добави възнагр. Сравни нива

График на придобиване Основен 33.3 % ГОД 1 33.3 % ГОД 2 33.3 % ГОД 3 Тип акции RSU В Mercari, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване: 33.3 % се придобива в 1st - ГОД ( 8.32 % тримесечно )

33.3 % се придобива в 2nd - ГОД ( 8.32 % тримесечно )

33.3 % се придобива в 3rd - ГОД ( 8.32 % тримесечно )

Какъв е графикът за придобиване в Mercari ?

