Възнаграждението за Мениджър на софтуерно инженерство in Japan в Mercari възлiza на ¥32.71M на year за MG6. Медианният year пакет за възнаграждение in Japan възлiza на ¥16.36M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mercari. Последна актуализация: 11/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Mercari, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (8.32% тримесечно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (8.32% тримесечно)
33.3% се придобива в 3rd-ГОД (8.32% тримесечно)