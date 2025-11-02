Възнаграждението за Софтуерен инженер in Japan в Mercari варира от ¥7.47M на year за MG1 до ¥14.2M на year за MG4. Медианният year пакет за възнаграждение in Japan възлiza на ¥12.22M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mercari. Последна актуализация: 11/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Mercari, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (8.32% тримесечно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (8.32% тримесечно)
33.3% се придобива в 3rd-ГОД (8.32% тримесечно)
