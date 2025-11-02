Директория на компаниите
Mercari
Средното общо възнаграждение за Маркетинг in United States в Mercari варира от $133K до $181K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mercari. Последна актуализация: 11/2/2025

Средно общо възнаграждение

$142K - $172K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$133K$142K$172K$181K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Mercari, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (8.32% тримесечно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (8.32% тримесечно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (8.32% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Маркетинг в Mercari in United States е с годишно общо възнаграждение от $180,960. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mercari за позицията Маркетинг in United States е $132,600.

