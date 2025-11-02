Възнаграждението за Анализатор на данни in Japan в Mercari възлiza на ¥8.74M на year за MG3. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mercari. Последна актуализация: 11/2/2025
Средно общо възнаграждение
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Mercari, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (8.32% тримесечно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (8.32% тримесечно)
33.3% се придобива в 3rd-ГОД (8.32% тримесечно)