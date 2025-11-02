Директория на компаниите
Mercari
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Анализатор на данни

  • Всички заплати в Анализатор на данни

Mercari Анализатор на данни Заплати

Възнаграждението за Анализатор на данни in Japan в Mercari възлiza на ¥8.74M на year за MG3. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mercari. Последна актуализация: 11/2/2025

Средно общо възнаграждение

¥8.98M - ¥10.51M
Japan
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Виж 2 още нива
Добави възнагр.Сравни нива
Block logo
+¥8.67M
Robinhood logo
+¥13.3M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.23M
Verily logo
+¥3.29M
Don't get lowballed

График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Mercari, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (8.32% тримесечно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (8.32% тримесечно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (8.32% тримесечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Анализатор на данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор на данни в Mercari in Japan е с годишно общо възнаграждение от ¥11,178,107. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mercari за позицията Анализатор на данни in Japan е ¥7,834,229.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Mercari

Свързани компании

  • Carvana
  • CoStar Group
  • McDonald's
  • Rocket Mortgage
  • Citi
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси