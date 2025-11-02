Mercari Анализатор на данни Заплати

Възнаграждението за Анализатор на данни in Japan в Mercari възлiza на ¥8.74M на year за MG3. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mercari. Последна актуализация: 11/2/2025

Средно общо възнаграждение ¥8.98M - ¥10.51M Japan Обичаен диапазон Възможен диапазон ¥7.83M ¥8.98M ¥10.51M ¥11.18M Обичаен диапазон Възможен диапазон

Средна Възнаграждение по Ниво Добави възнагр. Сравни нива

Име на ниво Общо Основна Акции (/yr) Бонус MG1 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG2 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- MG3 ¥8.74M ¥6.91M ¥0 ¥1.83M MG4 ¥ -- ¥ -- ¥ -- ¥ -- Виж 2 още нива

График на придобиване Основен 33.3 % ГОД 1 33.3 % ГОД 2 33.3 % ГОД 3 Тип акции RSU В Mercari, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване: 33.3 % се придобива в 1st - ГОД ( 8.32 % тримесечно )

33.3 % се придобива в 2nd - ГОД ( 8.32 % тримесечно )

33.3 % се придобива в 3rd - ГОД ( 8.32 % тримесечно )

Какъв е графикът за придобиване в Mercari ?

