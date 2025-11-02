Директория на компаниите
Mercari
Mercari Главен на персонала Заплати

Средното общо възнаграждение за Главен на персонала in India в Mercari варира от ₹15.76M до ₹21.58M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mercari. Последна актуализация: 11/2/2025

Средно общо възнаграждение

₹17.07M - ₹20.26M
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
₹15.76M₹17.07M₹20.26M₹21.58M
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Mercari, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (8.32% тримесечно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (8.32% тримесечно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (8.32% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Главен на персонала в Mercari in India е с годишно общо възнаграждение от ₹21,576,576. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mercari за позицията Главен на персонала in India е ₹15,760,281.

