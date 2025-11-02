Mercari Главен на персонала Заплати

Средното общо възнаграждение за Главен на персонала in India в Mercari варира от ₹15.76M до ₹21.58M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mercari. Последна актуализация: 11/2/2025

Средно общо възнаграждение ₹17.07M - ₹20.26M India Обичаен диапазон Възможен диапазон ₹15.76M ₹17.07M ₹20.26M ₹21.58M Обичаен диапазон Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Главен на персонала заявки в Mercari за да отключим! Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност! 💰 Виж всички Заплати 💪 Допринеси Вашата заплата

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

График на придобиване Основен 33.3 % ГОД 1 33.3 % ГОД 2 33.3 % ГОД 3 Тип акции RSU В Mercari, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване: 33.3 % се придобива в 1st - ГОД ( 8.32 % тримесечно )

33.3 % се придобива в 2nd - ГОД ( 8.32 % тримесечно )

33.3 % се придобива в 3rd - ГОД ( 8.32 % тримесечно )

Какъв е графикът за придобиване в Mercari ?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия Абонирайте се за верифицирани Главен на персонала оферти . Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече → Въведете вашия имейл Въведете вашия имейл Абонирайте се Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.