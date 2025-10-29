Директория на компаниите
Mendix
Mendix Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Netherlands в Mendix възлиза на €76.6K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mendix. Последна актуализация: 10/29/2025

Средна заплата
company icon
Mendix
Senior Software Engineer
Rotterdam, ZH, Netherlands
Общо годишно
€76.6K
Ниво
Senior Software Engineer
Основна
€76.6K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Години в компанията
5 Години
Години опит
10 Години
Какви са кариерните нива в Mendix?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Full-Stack софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Mendix in Netherlands е с годишно общо възнаграждение от €88,536. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mendix за позицията Софтуерен инженер in Netherlands е €75,282.

