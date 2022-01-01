Директория на компаниите
Mendix
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Mendix Заплати

Диапазонът на заплатите на Mendix варира от $56,385 в общо възнаграждение годишно за Анализатор на данни in Netherlands в долния край до $195,975 за Маркетинг in United States в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Mendix. Последна актуализация: 8/9/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $93.5K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Продуктов мениджър
Median $93.9K
Продуктов дизайнер
Median $72K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Бизнес анализатор
$95.2K
Анализатор на данни
$56.4K
Маркетинг
$196K
Ръководител софтуерно инженерство
$93.6K
Архитект на решения
$96.7K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

O cargo mais bem pago reportado na Mendix é Маркетинг at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $195,975. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Mendix é $93,733.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Mendix

Свързани компании

  • Zimperium
  • Sendbird
  • Miracle Software Systems
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси