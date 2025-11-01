Директория на компаниите
Melio Payments
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

Melio Payments Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Israel в Melio Payments възлиза на ₪504K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Melio Payments. Последна актуализация: 11/1/2025

Средна заплата
company icon
Melio Payments
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Общо годишно
₪504K
Ниво
Tech Lead
Основна
₪504K
Stock (/yr)
₪0
Бонус
₪0
Години в компанията
3 Години
Години опит
9 Години
Какви са кариерните нива в Melio Payments?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Melio Payments, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Full-Stack софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Melio Payments in Israel е с годишно общо възнаграждение от ₪605,771. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Melio Payments за позицията Софтуерен инженер in Israel е ₪502,444.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Melio Payments

Свързани компании

  • LinkedIn
  • Google
  • Dropbox
  • Snap
  • PayPal
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси